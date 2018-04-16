Расселение из поселков Маракан Бодайбинского района и Чуя Мамско-Чуйского района должно начаться в ближайшее время

Расселение из поселков Маракан Бодайбинского района и Чуя Мамско-Чуйского района должно начаться в ближайшее время. Об этом заявил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании, в котором приняли участие первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства региона Руслан Болотов, руководители всех ответственных структур Правительства Иркутской области, мэр города Бодайбо и района Евгений Юмашев, глава Артемовского поселения Роман Пнев, директор департамента по связям с государственными органами ООО «УК Полюс» Андрей Козлов.

Владимир Родионов сообщил, что в настоящее время подготовлены два законопроекта «О дополнительной мере социальной поддержки граждан», проживающих в селе Чуя Мамско-Чуйского района и поселке Маракан Бодайбинского района, для предоставления жилищных субсидий гражданам для переселения, которые будут представлены на рассмотрение Законодательного собрания региона в мае 2018 года. Расселение поселка Маракан будет проводиться в рамках государственно-частного партнерства с ООО «УК Полюс». Министр пояснил, что по предварительным расчетам общий объем средств, необходимый на предоставление жилищных субсидий составит 229,8 млн. руб на 303 человека, проживающих в Маракане, и 21 млн рублей - на 29 человек в Чуе, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

15 марта 2018 года первым заместителем Губернатора Иркутской области – Председателем Правительства Иркутской области Русланом Болотовым утвержден план мероприятий по упразднению поселка Маракан на 2018-2019 годы. На сегодняшний день проект договора пожертвования ООО «УК Полюс» денежных средств Иркутской области, подготовленный министерством экономического развития Иркутской области, проходит установленную процедуру согласования. Сумма пожертвования составит 50 % (115 млн рублей).

- Мы не должны тратить время на формальности, люди не могут заниматься переездом при минусовых температурах, тем более, в поселке Маракан теплоисточник требует ремонта, поэтому прошу максимально ускорить сроки переселения, - подчеркнул Сергей Левченко.

Руслан Болотов напомнил, что в 2017 году в регионе силами Правительства переселены после весенних пожаров более 600 человек.

- Есть отработанная схема, получен опыт - тяжелый опыт, который пригодится нам в дальнейшей работе, - подчеркнул Председатель Правительства.