Чемпионат по управленческой борьбе пройдет в Иркутске 21-22 апреля 2018 года

Как часто мы сталкиваемся с необходимостью вести переговоры? Они постоянно присутствуют в нашей жизни – на работе, в бизнесе, в быту. Вся наша жизнь сопряжена с необходимостью договариваться, принимать решения. И как же научиться сотрудничать? Не бороться, не идти против, а попытаться понять другого человека, рассмотреть ситуацию с разных точек зрения? Как найти правильное управленческое решение, с которым согласятся все стороны конфликта?

Ответы на эти вопросы вы найдёте 21-22 апреля в Иркутске на четырнадцатом Чемпионате по управленческой борьбе «Кубок Байкала. Весна-2018». Организатор мероприятия – Иркутское региональное отделение Федерации управленческой борьбы. Чемпионат проводится по авторской технологии Владимира Тарасова.

Чемпионат по управленческой борьбе – это серия поединков, где из 32 игроков только четверо выходят в финал и соперничают за три призовых места. В каждом поединке два игрока, выступая в разных ролях, публично решают конфликтную управленческую ситуацию, взятую из реальной жизни. В процессе поединка становиться понятно, насколько хорошо игрок владеет ситуацией, какие переговорные стратегии выбирает. У игроков есть 8 минуты, чтобы найти правильное управленческое решение и получить, в идеале, все девять голосов судей.

Судейский корпус оценивает способность участников принимать решения «здесь и сейчас», их умение договариваться, наращивать свой авторитет.

Для зрителей Чемпионат по управленческой борьбе – это и интеллектуальное соревнование, и возможность два дня быть в обществе интересных, думающих, деятельных людей; поразмышлять, какое решение Вы приняли, находясь в одной из судейских коллегий или в роли игрока, и обсудить это с другими зрителями и игроками.

О том, как стать зрителем XIV Чемпионата по управленческой борьбе можно узнать на сайте поединки-иркутск.рф

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