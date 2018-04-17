Портфель Примсоцбанка по МСБ превысил 5 миллиардов рублей

Примсоцбанк информирует о достижении кредитным портфелем по малому и среднему бизнесу отметки в 5 миллиардов рублей.

По данным Примсоцбанка, с 1 января по 6 апреля 2018 года портфель вырос более чем на 200 миллионов рублей, что превышает результаты аналогичного периода прошлого года более чем в два раза. Ускорение роста кредитного портфеля вызвано параллельным увеличением числа клиентов и средней суммы выдаваемого кредита

«Впервые в истории банка мы преодолели рубеж в 5 миллиардов рублей по кредитам малому и среднему бизнесу, – отмечает Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». – И это отличный маркер того, как растёт доверие бизнеса к банку. В ответ мы стараемся предложить максимально выгодные условия кредитования».

На данный момент Примсоцбанк реализует более десятка кредитных и овердрафтных программ для малого и среднего бизнеса. Среди множества предложений легко найти подходящий вариант под конкретные цели. Подробные условия кредитования и требования к заёмщикам можно узнать во всех офисах ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», на официальном сайте и по телефону 8-800-200-42-02.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 94 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 54 точки присутствия в 24 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском крае, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской области, Москве и Санкт-Петербурге.