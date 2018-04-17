В Иркутске оштрафовали микрофинансовую организацию

Четыре гражданина обратились в Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области с жалобой на действия сотрудников иркутской микрофинансовой организации. В отношении неё была проведена проверка.

Приставы установили, что работники микрофинансовой организации, зарегистрированной в Иркутске, нарушают требования Федерального Закона от 03.07.2016 No230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, сообщения на электронную почту с требованием вернуть долги направлялись гражданам более четырех раз в неделю вместо установленных двух. Кроме того,по сообщению ведомства, в текстах содержалась информация, которая вводила должников в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательств вплоть до уголовного преследования.

В результате, суд вынес решение о привлечении работника микрофинансовой организации к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности) и назначении наказания в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей. В отношении работников организации на рассмотрении суда находятся еще три протокола.