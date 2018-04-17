Около 300 мероприятий, посвященных Дню Победы, пройдут в Иркутске

Администрация Иркутска рассказала о мероприятиях, которые пройдут в городе в честь Дня Победы.
9 мая в городе пройдёт Парад Победы на центральной площади города, а также молодежный митинг и шествие подразделений силовых структур Иркутского гарнизона, ветеранских организаций, общественных объединений, молодежи, школьников, жителей и гостей города Иркутска. Пройдёт традиционная акция «Бессмертный полк».
Также в этот день состоится мастер-класс по постройке модели танка «Иркутский комсомолец», пройдут народные гулянья в сквере имени Кирова и в округах. День Победы завершится праздничным салютом.
С 8:00 до 24:00 9 мая будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения праздничных мероприятий. На усиленный режим работы перейдут коммунальные службы, полиция и сотрудники ГИБДД.
Праздничные мероприятия в городе стартуют еще до 9 мая.
С 23 апреля начнется работа информационного центра акции «Бессмертный полк», он будет размещен в городском молодежном центре по адресу: ул. Марата, 31 (тел.: 436-366).
Также с 23 апреля стартует городская молодежная акция единого действия «Георгиевская ленточка».
27 апреля в Доме ветеранов войны и труда пройдет акция «Ветеран живет рядом». Уроки мужества, тематические выставки, конкурсы рисунков, концерты для ветеранов состоятся в течение апреля и мая в учреждениях образования и культуры города. На спортивных площадках города пройдут соревнования, посвященные Дню Победы. Активное участие в праздновании 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, примут ТОСы областного центра.
4 мая состоятся траурная церемония на Амурском кладбище и торжественный митинг у памятника Маршалу Советского Союза Георгию Жукову.
Тренировки торжественного шествия подразделений Минобороны России и силовых структур местного Иркутского гарнизона в День Победы пройдут на площади графа Сперанского 4 и 5 мая с 19:00 до 22:00. Генеральная репетиция — 7 мая с 17:00 до 22:00.
Во время репетиция изменится движение транспорта. О графике сообщат дополнительно.