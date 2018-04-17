В Иркутской области закрыли все ледовые переправы

Зимой 2017-2018 годов в Приангарье было допущено к эксплуатации 58 ледовых переправ. Техническое освидетельствование последних незакрытых четырех «зимников» провели 16 апреля. Из-за изменения толщины и структуры льда их дальнейшую эксплуатацию признали невозможной.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, последние ледовые дороги располагались в Бодайбинском и Киренском районах. На сегодняшний день официально работающих зимних переправ в Иркутской области нет.

Инспекторы ГИМС переведены в режим повышенной готовности. 100% личного состава будут задействованы в выходные и праздничные дни вплоть до полного таяния льда на водоемах. На особом контроле – ситуация на Малом море.