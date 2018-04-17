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Детский сад №28 в Иркутске затопило дождём

17 апреля 2018
Фото: kintakun-collection.co.id

Несколько дней внепланового ремонта добавилось сотрудника детского сада №28 в Иркутске: здание пострадало из-за дождей.

Как сообщили в департаменте образования администрации Иркутска, в дошкольном учреждении, расположенном в микрорайоне Солнечный, плановр ремонтировали кровлю. 15 апреля во время непогоды ветер сорвал защитный тент и дождевая вода просочилась на второй этаж.

В детский сад № 28 ходит около 300 воспитанников. Сейчас учреждение закрыто, малышей распределили по соседним детсадам. Планируется, что последствия инцидента устранят к 19 апреля.


/ СИА /
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