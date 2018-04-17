ИрГАУ будет обучать иностранцев

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Иркутский ГАУ впервые вошёл в пятёрку аграрных вузов, которым Министерство образования России предоставило право обучать иностранных граждан по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Как сообщили в пресс-службе университета. перечень федеральных государственных образовательных организаций, на подготовительных отделениях которых, иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на обучение в пределах квоты на образование в Российской Федерации, установленной Правительством РФ, смогут воспользоваться таким правом, был определён на заседании комиссии Минобрнауки РФ 3 апреля 2018 г.