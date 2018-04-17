Денис Осин вошел в состав Правления Альфа-Банка и возглавил новый блок «Малый и средний корпоративный банк»

Совет директоров Альфа-Банка принял решение расширить состав Правления банка. В Правление вошел Денис Осин, который с апреля 2015 года возглавлял блок «Массовый бизнес», а после объединения блоков «Массовый бизнес» и «Средний региональный корпоративный бизнес», в марте 2018 года, возглавил новое направление — «Малый и средний корпоративный банк».

Решение об объединении двух блоков было принято в рамках трансформации банка и построения новой структуры. Цель объединения — дальнейшее улучшение клиентского обслуживания, повышение эффективности процессов, сокращение издержек и выстраивание единого стандарта продуктового предложения. Лучшие практики, подходы и результаты «Массового бизнеса» и СРКБ станут основой для системной работы нового блока.

Алексей Чухлов, Главный управляющий директор Альфа-Банка:

«Объединенный блок является стратегически важным для банка. Я уверен, что сильные лидерские качества и профессионализм Дениса позволят решить амбициозные задачи банка в этом сегменте. Опыт Дениса будет важен и ценен для работы Правления Альфа-Банка».

Денис Осин работает в Альфа-Банке с июля 2006 г. Карьеру в банке начинал в должности директора по работе с регионами в блоках «Розничный бизнес» и «Корпоративно-инвестиционный банк». Затем перешел в блок «Массовый бизнес», на должность директора по продажам и дистрибуции, а в апреле 2015 года возглавил его в качестве руководителя.

В марте 2016 г. Денис был избран на должность члена Совета директоров АО Дочерний Банк «Альфа-Банк» (Казахстан), а в октябре 2016 г. — на должность члена Совета директоров ООО «Альфа-Лизинг».

До работы в банковской сфере Денис построил успешную карьеру в компаниях FMCG сектора. Среди его работодателей были такие компании, как Kraft Foods, Hochland, Perfetti Van Melle, Schweppes.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018TM – главное футбольное событие планеты, которое в 2018 году впервые в истории пройдёт в России. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России (Москва, Санкт–Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург). В финальном турнире Чемпионата мира FIFA 2018TM года, который состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года, примут участие 32 команды. http://ru.fifa.com