Утверждены изменения в составе Правления ВТБ

16 апреля 2018 года состоялось заседание Наблюдательного совета банка ВТБ, на котором было принято решение избрать Дмитрия Олюнина первым заместителем президента — председателя правления банка ВТБ с даты согласования его кандидатуры Центральным банком России.

Дмитрий Олюнин будет курировать финансы, учет, риски, операционную поддержку бизнеса и оптимизацию бизнес-процессов Группы ВТБ.

Наблюдательный совет также принял решение избрать Валерия Чулкова членом правления банка ВТБ с даты согласования его кандидатуры Центральным банком России.

В новом качестве Валерий Чулков продолжит отвечать за операционную поддержку бизнеса Группы ВТБ.

Дмитрий Олюнин и Валерий Чулков избраны Наблюдательным советом банка на срок до 9 июня 2022 года включительно.

Биография:

Дмитрий Олюнин родился в 1968 году в Ленинграде. В 1995-96 гг. работал заместителем генерального директора по экономике АО «Криоколор». С 1996-2004 гг. — прошел путь от помощника первого заместителя председателя правления до старшего вице-президента Всероссийского банка развития регионов. В 2005-2006 гг. — вице-президент, затем вице-президент — начальник управления координации и анализа инвестиционного блока банка ВТБ. 2006-2011 гг. — первый заместитель председателя правления, затем председатель правления банка ВТБ Северо-Запад в Санкт-Петербурге. 2011-2013 гг. — первый вице-президент, затем президент ТрансКредитБанка. 2013-2018 гг. — председатель правления Росбанка.

Валерий Чулков родился 1960 году в Ленинграде. В 1995-96 гг. прошел путь от ведущего экономиста до заместителя исполнительного управления обеспечения и контроля валютных операций — начальника отдела КБ "Кредобанк".1996-2005 гг. — начал карьеру в АБН Амро Банк с должности специалиста по обработке операций дилинга, закончив в должности заместителя председателя правления. 2005 г. — директор розничного операционного центра Альфа-Банка. 2005-2008 гг. — корпоративный директор, затем начальник операционного управления банковских услуг АБН Амро Банк. 2008-2017 гг. — директор операционного департамента, затем член правления ВТБ24. В банке ВТБ работает с 2017 года в должности руководителя департамента операционной поддержки бизнеса — старшего вице-президента.