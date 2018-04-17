Связь-Банк и студенты Краснодарского техникума управления обсудили основы финграмотности

Специалисты Связь-Банка (группа Внешэкономбанк) провели лекцию для студентов Краснодарского техникума управления, информатизации и сервиса в рамках всероссийского проекта «Неделя финансовой грамотности 2018».

На мероприятии присутствовали учащиеся вуза, которые интересовались личным бюджетированием, экономией расходов, видами кредитных обязательств и последствиями их нарушения, а также тем, куда вкладывать деньги. Самый интересный вопрос, который задали в аудитории, прозвучал так: «Как стать состоятельным человеком?»

«Наше выступление, посвященное расходам и сбережениям, посетили увлеченные ребята, – рассказывает менеджер по продажам в корпоративном канале Связь-Банка Анна Розанова. – Главный вывод, к которому пришли студенты, что для общества потребления важно понимать, из чего складывается фактическая стоимость товаров; как развитая система кредитования в современном мире, банковские карты, карты лояльности влияют на процесс принятия решения при покупках; как грамотно распоряжаться деньгами, не только тратить, но и сберегать. После лекции ребята говорили о том, как собираются применять новые знания в жизни каждый день. Многие из них захотели получить профессиональный опыт и прийти в Банк на стажировку».

Участие в Неделе финансовой грамотности для Связь-Банка стало традиционным. В 2017 году Банк провел встречи для родителей в 15 городах. На этот раз география расширилась. Открытые уроки Недели финансовой грамотности для молодежи в апреле 2018 года состоятся в 25 городах - Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Петрозаводске, Липецке, Великом Новгороде, Саратове, Энгельсе, Воронеже, Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске, Кисловодске, Сочи, Краснодаре, Карачаевске, Владикавказе, Махачкале, Перми, Оренбурге, Омске, Екатеринбурге, Ульяновске, Чите и Иркутске.