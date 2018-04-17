«Типология. Целевая аудитория вашего бизнеса» - новый семинар в Университете бизнеса УРАЛСИБ

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает Вас принять участие в онлайн-трансляции семинара «Типология. Целевая аудитория вашего бизнеса», который состоится в среду, 18 апреля 2018 года, в 14:00 МСК.

Зарегистрироваться на семинар можно по ссылке.

Постоянный преподаватель семинара эксперт по аудиту бизнес-процессов, системе продаж и повышению конверсии Алан Торчинов расскажет, как определить целевую аудиторию, применяя свой авторский метод. Также в программе - разбор клиентских кейсов.

Семинар пройдет в прямом эфире, поэтому Вы сможете задать Ваш вопрос преподавателю и получить ответ во время трансляции!

Начало – в 14:00 МСК.