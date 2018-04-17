Россельхозбанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на первичном рынке

Россельхозбанк снизил первоначальный ипотечный взнос на покупку новостроек с 20% до 15%. Первоначальный взнос по ипотечным программам на приобретение жилья на вторичном рынке также составляет 15%.
Изменения расширяют возможности клиентов Банка и позволяют не откладывать покупку недвижимости.
По состоянию на 1 апреля 2018 года Банком аккредитовано около 5000 новостроек в 84 регионах России. Клиент может взять кредит на покупку квартиры в любой из них, независимо от места своего проживания.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.