Марк Завадский назначен вице-президентом Сбербанка по стратегическим цифровым партнерствам

Сбербанк объявляет о назначении Марка Завадского на должность вице-президента по стратегическим цифровым партнерствам. На этой позиции он будет отвечать за развитие партнерских отношений с ведущими российскими и международными цифровыми компаниями. Марк Завадский приступит к своим обязанностям во второй половине мая 2018 года.

До прихода в Сбербанк Марк Завадский на протяжении четырех лет работал в компании AliExpress директором по развитию бизнеса в России и СНГ, а также возглавлял представительство Alibaba Group в России. За это время AliExpress достиг существенных успехов в развитии в России кросс-граничной электронной торговли.

«Уверен, что успешный опыт работы Марка в одной из крупнейших цифровых корпораций мира поможет нам в развитии экосистемы Сбербанка в партнерстве с крупнейшими технологическими компаниями России и мира», — отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис.

«Я верю в потенциал Сбербанка построить самую мощную цифровую экосистему в России и рад возможности принять участие в осуществлении столь амбициозной задачи», — подчеркнул Марк Завадский.