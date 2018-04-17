Сбербанк и бизнес-инкубатор ВШЭ рассмотрят 600 идей стартапов для экосистемы Сбербанка

Сбербанк и бизнес-инкубатор Высшей школы экономики начинают отбор идей для стартапов, поступивших в корпоративный бизнес-акселератор. На первом этапе, рассчитанном на ограниченную аудиторию из числа сотрудников банка, акселератор собрал порядка 600 проектов.

«Количество поданных заявок на участие в проекте демонстрирует реальную трансформацию банка в технологическую компанию. Нестандартные, креативные идеи сотрудников, их высокий предпринимательский дух — без этих слагаемых нельзя построить новую цифровую экосистему Сбербанка. И сейчас наша задача — поддержать таких людей, помочь раскрыть им свой потенциал», — отметил старший вице-президент Сбербанка Теймур Штернлиб.

Среди предложенных идей для стартапов больше всего было адресовано бизнесу (рекламные и маркетинговые технологии, b2b-маркетплейсы) — 21% от всех заявок. Доля новых технологических проектов (большие данные, блокчейн, машинное обучение и пр.) также составила около 21%. Далее — организация путешествий, отдыха, развлечений, телекоммуникации, общественное питание и гостиничное хозяйство (15%), сфера электронной коммерции (15%), финансовые технологии (11%). Предложения в сферах «Образование и семья» и «Электронная медицина» собрали 9% и 7% соответственно.

«Полученные заявки демонстрируют разный уровень подготовки проектов, и это типичная ситуация для корпоративных акселераторов. Большая часть поданных проектов находится на совсем ранней стадии, но около 15% заявок имеет уже работающий прототип, а некоторые даже готовы к первым продажам. При отборе проектов на следующий этап приоритет будет отдаваться замотивированным на создание собственного технологического стартапа основателям с глубоким пониманием выбранной рыночной ниши», — комментирует директор бизнес-инкубатора ВШЭ Михаил Эрман.

После окончания предварительного отбора участников бизнес-акселератора ждет четырехнедельный предакселератор, в рамках которого они должны доказать востребованность предложенной ими бизнес-идеи. За их прогрессом будут наблюдать эксперты и наставники — опытные предприниматели. После этого самые сильные команды попадут на акселерационную программу, которая завершится в июле демо-днем. Авторы лучших проектов, одобренных экспертным советом акселератора, получат инвестиции для дальнейшего развития.