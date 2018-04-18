Ставки по вкладам в российских банках продолжают снижаться и обновляют минимумы: максимальная процентная ставка крупнейших банков по объему привлеченных вкладов в рублях в I декаде апреля составила 6,4%. Сокращается и количество банков: в марте лицензии лишился АктивКапитал Банк, у которого был офис в Иркутске. Эксперты рынка настоятельно рекомендуют при открытии вклада не превышать 1 млн 400 тыс. рублей. Наиболее выгодные на текущий момент вклады для вас собраны в традиционном обзоре SIA.RU.
Для выборки лучших вкладов мы использовали только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей – именно эта сумма, как известно, застрахована государством.
Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить большую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 17 апреля 2018 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, была рассчитана эффективная ставка.
ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске ( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )
|Банк
|Вклад
|Ставка,
% годовых
|Cумма, руб
|Срок
|Выплата процентов
|Пополнение
|Частичное
снятие
|1
|БКС Банк
|Супервклад
|8,10%*
| от 300 000
до 1 000 000
|181 день
|В конце срока
|Нет
|Нет
|2
|Связь-Банк
|Легкий
|7,75%
|от 50 000
|18 месяцев
|В конце срока
|Нет
|Нет
|3-6
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|Победа!
|7,50%
|от 50 000
|182 дня
|В конце срока
|Нет
|Нет
|3-6
|Байкалкредобанк
| Байкал
"Капитальный"
|7,50%
|от 1 000 000
|732 дня
|В конце срока
|Да
|Нет
|3-6
|Банк СОЮЗ
|Классический
|7,50%
| от 10 000
до 1 400 000
|367 дней
|По выбору
|Нет
|Нет
|3-6
|Солид Банк
|Токио
|7,50%
| от 100 000
до 1 400 000
|153 дня
|В конце срока
|Нет
|Нет
|7-8
|Банк Солидарность
|Отличный
|7,25%**
|от 15 000
|367 дней
|В конце срока
|Да
|Да
|7-8
|Крона-Банк
|КРОНА-престиж
|7,25%
|от 1 000 000
|2 года
|По выбору
|Да
|Нет
|9
|Промсвязьбанк
|Мой доход
|7,00%
|от 100 000
|181 день
|В конце срока
|Нет
|Нет
|10
|Гринкомбанк
|Победитель
|6,90%
|от 1
|370 дней
|Ежемесячно
|Да
|Нет
* Через интернет
** При отсутствии расходных операций
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