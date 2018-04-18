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Топ-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

18 апреля 2018

Ставки по вкладам в российских банках продолжают снижаться и обновляют минимумы: максимальная процентная ставка крупнейших банков по объему привлеченных вкладов в рублях в I декаде апреля составила 6,4%. Сокращается и количество банков: в марте лицензии лишился АктивКапитал Банк, у которого был офис в Иркутске. Эксперты рынка настоятельно рекомендуют при открытии вклада не превышать 1 млн 400 тыс. рублей. Наиболее выгодные на текущий момент вклады для вас собраны в традиционном обзоре SIA.RU.

Для выборки лучших вкладов мы использовали только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей – именно эта сумма, как известно, застрахована государством.

Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить большую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 17 апреля 2018 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, была рассчитана эффективная ставка.

ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске ( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )

  Банк Вклад Ставка,
% годовых		 Cумма, руб Срок Выплата процентов Пополнение Частичное
 снятие
1  БКС Банк  Супервклад 8,10%*  от 300 000 
до 1 000 000		 181 день  В конце срока Нет Нет
2  Связь-Банк  Легкий 7,75%  от 50 000 18 месяцев  В конце срока Нет Нет
3-6  Азиатско-Тихоокеанский Банк  Победа! 7,50%  от 50 000 182 дня  В конце срока Нет Нет
3-6  Байкалкредобанк  Байкал
 "Капитальный"		 7,50%  от 1 000 000 732 дня  В конце срока Да Нет
3-6  Банк СОЮЗ  Классический 7,50%  от 10 000
 до 1 400 000		 367 дней  По выбору Нет Нет
3-6  Солид Банк  Токио 7,50%  от 100 000
 до 1 400 000 		 153 дня  В конце срока Нет Нет
7-8  Банк Солидарность  Отличный 7,25%**  от 15 000 367 дней  В конце срока Да Да
7-8  Крона-Банк  КРОНА-престиж 7,25%  от 1 000 000 2 года  По выбору Да Нет
9  Промсвязьбанк  Мой доход 7,00%  от 100 000 181 день  В конце срока Нет Нет
10  Гринкомбанк  Победитель 6,90%  от 1 370 дней  Ежемесячно Да Нет

* Через интернет
** При отсутствии расходных операций

Вы можете подобрать вклад, учитывающий ваши индивидуальные пожелания по сумме, сроку, возможности пополнения и частичного снятия, здесь: http://sia.ru/?section=5546


/ СИА /
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Солид Банк. Вклад «Токио».
Сумма вклада от 100 000 рублей. Срок 153 дня. Ставка 7.50% годовых..
Пополнение вклада допускается, при этом общая сумма вклада с учетом доп.взносов не может превышать 1 400 000 рублей.

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