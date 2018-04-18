Топ-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

Ставки по вкладам в российских банках продолжают снижаться и обновляют минимумы: максимальная процентная ставка крупнейших банков по объему привлеченных вкладов в рублях в I декаде апреля составила 6,4%. Сокращается и количество банков: в марте лицензии лишился АктивКапитал Банк, у которого был офис в Иркутске. Эксперты рынка настоятельно рекомендуют при открытии вклада не превышать 1 млн 400 тыс. рублей. Наиболее выгодные на текущий момент вклады для вас собраны в традиционном обзоре SIA.RU.

Для выборки лучших вкладов мы использовали только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей – именно эта сумма, как известно, застрахована государством.

Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить большую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 17 апреля 2018 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, была рассчитана эффективная ставка.

ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске ( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )

* Через интернет

** При отсутствии расходных операций