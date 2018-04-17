Выставка «Транспорт и дороги Сибири» открылась в Иркутской области

Выставка «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника» открылась сегодня в Иркутской области. Это уже 24-я специализированная экспозиция, посвященная достижениям дорожно-строительного комплекса и транспортной отрасли. На открытии в «Сибэкспоцентре» участников приветствовали министр строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина, депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен, руководитель Федерального дорожного агентства Игорь Астахов.

– Президент России в своем Послании Федеральному Собранию сказал, что в ближайшие шесть лет необходимо удвоить объем средств, которые выделяются на автодороги – это действительно необходимо. Если федеральные трассы по нормативному состоянию по большей части соответствуют уровню – около 80% отвечает требованиям, - то региональную и особенно муниципальную сеть дорог мы обязаны подтянуть до того же уровня, - сказал Игорь Астахов.

Руководитель Росавтодора напомнил, что в России второй год успешно реализуется приоритетный федеральный проект «Безопасные качественные дороги», который по итогам прошлого года признан самым эффективным. Его реализации в Иркутской агломерации тоже дает ощутимый результат: в прошлом году в нормативное состояние приведено 93,6 км дорог, в том числе 36,4 км региональных дорог, 57,2 км – местных, в городах Иркутск, Ангарск, Шелехов. Общая стоимость работ в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Иркутской области составила 1 561,2 млн рублей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

– Для дорожного хозяйства Иркутской области прошлый год был результативным. Мы построили более 52 км дорог, отремонтировали более 80 км. Хорошо поработали с муниципалитетами: субсидии муниципальным образованиям составили 2,2 млрд рублей, впервые выделяются такие средства. Благодаря этому построено почти 5 км дорог, отремонтировано более 80 км. Также в прошлом году ввели два крупных объекта – это дорога Тайшет-Чуна-Братск, которая на 250 км сократила расстояние между центральной частью и нашими северными территориями, и дорога на Байкал до 21 км. В этом году продолжим те дороги, которые начинали строить в прошлом – Иркутск-Большое Голоустное, по поручению Губернатора продолжаем дорогу Усть-Илимск – Братск, строится большая северная дорога Киренск-Казачинское, - сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Светлана Свиркина.

В рамках деловой программы выставки будет обсуждаться еще один важный объект: на заседании научно-технического совета «Ольхон — дорога инноваций» озвучат предварительные итоги работы по проектированию участка автомобильной дороги «Баяндай-Еланцы-Хужир» от причальных сооружений на острове Ольхон до поселка Хужир, будут обозначены основные проблемы и пути их решения.

В рамках экспозиции состоится научно-практическая конференция «Перспективы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской области. Реализация новых проектов», пройдут круглые столы «Развитие интеллектуальных транспортных систем в субъектах Российской Федерации», «Перспективы развития газомоторного и электромобильного транспорта на автомобильных дорогах Иркутской области».

Пройдут уже традиционные мероприятия для студентов: круглый стол «Взгляд молодежи на решение проблем транспорта и транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации. Предложения и пути решения» и ежегодный конкурс работ «Дорогу осилит идущий». В этом году для конкурса участникам предлагалось три направления: «Автомобильные дороги. Транспортные сооружения», «Благоустройство, освещение и озеленение автомобильных дорог. Придорожный сервис» и «Городские перевозки, организация и безопасность дорожного движения».

Выставка «Транспорт и дороги Сибири» продлится до 20 апреля.