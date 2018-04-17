Антон Логашов: В 2018 году целевые модели направлены на еще большее упрощение процедур ведения бизнеса

Заседание рабочей группы («проектного офиса») по внедрению в Иркутской области лучших практик, выявленных по итогам ежегодного проведения Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, состоялось сегодня под руководством заместителя Председателя Правительства региона Антона Логашова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Правительства.

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Министр экономического развития области Евгений Орачевский доложил о текущей ситуации по формированию Нацрейтинга за 2017 год и внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности в Иркутской области. Он отметил, что средний процент достижения значений показателей целевых моделей, по последним уточненным данным, в совокупности составил 91%.

При этом получение разрешения на строительство – 77%, регистрация права собственности – 90%, кадастровый учет – 80%, контрольно-надзорная деятельность – 90%, поддержка малого и среднего предпринимательства – 92%, законодательство о защите инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности, эффективность работы специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, качество инвестиционного портала, каналы прямой связи инвесторов и руководства региона – 100%; подключение к электрическим сетям – 74%; подключение к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения – 94%.

В конце 2017 года были приняты в новой редакции «дорожные карты» по строительству, кадастровому учету и регистрации права собственности в соответствии с теми изменениями, которые были представлены на федеральном уровне. Дополнительно министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области был сформирован и представлен в Минстрой России план-график внедрения своей целевой модели в 2018 году. Это были федеральные поручения, они исполнены.

В 2018 году работа по внедрению целевых моделей продолжается. В настоящее время Агентство стратегических инициатив проводит актуализацию целевых моделей, в ближайшее время они будут представлены.

– Результаты работы по достижению целевых показателей напрямую взаимосвязаны с местом региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, – сообщил Евгений Орачевский. – Итоги рейтинга за 2017 год будут подведены традиционно в рамках Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 24 по 26 мая.

Также на заседании «проектного офиса» обсудили эффективность работы системы межведомственного электронного взаимодействия, внедрение целевых моделей «подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям», «подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения».