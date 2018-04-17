80-я «Слата» откроется в Иркутске 28 апреля

В микрорайоне Юбилейный 28 апреля откроется новая «Слата»! В торговой сети она станет 80-м по счету супермаркетом.

Иркутян приглашают на торжественное открытие с праздничной программой и розыгрышем призов, которое пройдёт с 14:00 до 15:00.

Посетители, купившие 28 и 29 апреля товар на сумму от 1000 рублей смогут получить «ФрешКарту».

Напомним, в этом году торговая сеть «Слата» отмечает свое 15-летие. В честь этого весь год жителей Иркутской области ожидают праздничные открытия новых торговых точек ТС «Слата», розыгрыши призов и акции. Так, 30 марта открылся сотый в области дискаунтер «ХлебСоль».

Справка:

Торговая сеть «Слата» (входит в группу компаний «Слата») – лидер рынка розничной торговли Иркутской области, и одна из крупнейших торговых сетей Сибири и Дальнего Востока. Образована в 2002 году. На конец марта 2018 года в составе сети 182 магазинов. Развивает три формата торговли: супермаркет «Слата», продуктовый дискаунтер «ХлебСоль», интернет-магазин.