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Промсвязьбанк запустил онлайн-сервис для погашения кредитов

17 апреля 2018

Клиентам Промсвязьбанка стал доступен сервис для полного и частичного досрочного погашения кредитов в мобильном и интернет-банке.

Услугой воспользоваться просто – достаточно просто нажать кнопку «погасить досрочно» на странице кредита. Клиентам доступна возможность как частичного, так и полного досрочного погашения. В случае частичного досрочного погашения можно выбрать условие – уменьшение срока кредита или суммы ежемесячного платежа. Для совершения полного досрочного погашения в интернет- или мобильном банке клиенту отображается необходимая сумма с учетом процентов на день совершения операции.

«Для Промсвязьбанка очень важен комфорт клиентов. Возможность погашать кредиты досрочно – еще один сервис для создания максимально открытых и удобных отношений с банком. Работа с нашими дистанционными сервисами крайне проста и понятна любому пользователю независимо от возраста и уровня владения гаджетами», – прокомментировал заместитель руководителя блока - директор по развитию цифровых продуктов Промсвязьбанка Борис Гаврилов.


/ СИА /
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