S7 Group приобрела плавучий космодром «Морской старт»

S7 Group объявляет о закрытии сделки по покупке имущественного комплекса проекта «Морской старт». Завершение данной процедуры означает, что S7 Group стала полноправным хозяином плавучего космодрома, получив все необходимые разрешения от регулирующих органов США.

«Все документы оформлены, согласованы и подписаны. Теперь владельцем имущественного комплекса и интеллектуальной собственности «Морского старта» является S7 Group. В ближайших планах – максимально быстро восстановить пусковую деятельность космодрома. Далее планируется осуществлять запуски с «Морского старта», как минимум четыре раза в год. По нашим оценкам, в течение ближайших 15 лет мы можем провести около 70 космических запусков», - отметил генеральный директор S7 Space Сергей Сопов.

S7 Group подписала контракт с группой компаний Sea Launch, предусматривающий покупку имущественного комплекса «Морской старт», в сентябре 2016 года в рамках Международного астронавтического конгресса IAC-2016 в Гвадалахаре (Мексика). Предмет сделки – корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

Для управления проектом в Москве была создана дочерняя компания холдинга - S7 Space (полное название – ООО "С 7 Космические транспортные системы", англ. S7 Spase transportation systems). В ее задачи входит предоставление космических услуг с использованием ракет-носителей типа «Зенит» в рамках проекта «Морской старт» («Зенит-3SL»), а также проекта «Наземный старт» («Зенит-3SLБ») с космодрома Байконур. Кроме того, была образована компания S7 Sea Launch Limited, базирующаяся в США. Базовый порт - Лонг-Бич.

На сегодняшний день в активе компании успешный запуск РН «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат-СБ» и космическим аппаратом «Ангосат-1» со стартового комплекса «Зенит-М» космодрома Байконур. S7 Space выступила оператором пуска по заказу РКК «Энергия» и обеспечила комплекс работ по аналитической интеграции КА «Ангосат» с космическим ракетным комплексом, а также анализу и управлению миссией на системном уровне, включая взаимодействие предприятий международной кооперации, в том числе ГП "ПО ЮМЗ", ГП «КБ «Южное», АО «НПО Лавочкина», ФГУП «ЦЭНКИ» и ФГУП «НПЦ АП».

S7 Group – крупнейший частный авиационный и космический холдинг России, объединяющий компании, осуществляющие деятельность в сфере авиаперевозок, технического обслуживания, а также в области использования космического пространства. В частности, в холдинг входит авиакомпания S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld.

Авиакомпания выполняет регулярные полеты по 205 направлениям в 36 стран мира, в том числе страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

По итогам 2017 года S7 Airlines перевезла более 14,2 млн пассажиров.

В холдинг также входит компания «С7 Космические транспортные системы», владеющая лицензией на осуществление космической деятельности в РФ.

«Морской старт» (Sea Launch) – плавучий космодром для запуска ракет, а также одноименный международный консорциум по эксплуатации космодрома. Комплекс был создан для оказания услуг по запуску космических аппаратов различного назначения с мобильной стартовой платформы морского базирования на околоземные орбиты. Точка старта располагается в экваториальной зоне Тихого океана, где имеются наилучшие условия для запуска за счет эффективного использования скорости вращения Земли. Первый пуск с платформы был осуществлен в 1999 году.