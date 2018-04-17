Сборы «АльфаСтрахование» в Иркутске в 2017 г. выросли на 119,8% - до 1,1 млрд руб.

Сборы «АльфаСтрахование» (кроме ОМС) в Иркутске в 2017 г. выросли на 119,8% и составили 1,1 млрд руб. по сравнению с 500 млн руб. за 2016 г. Доля присутствия компании на региональном страховом рынке увеличилась с 4,6 до 9,5%.

Общий объем страхового рынка Иркутска (кроме ОМС) вырос на 6,9%, сборы рынка составили 11,6 млрд руб. против 10,8 млрд руб. в 2016 г. Компания «АльфаСтрахование» занимает по итогам 2017 г. четвертое место против шестого в прошлом году.

Сборы компании «АльфаСтрахование» в Иркутске увеличились за счет роста сегментов страхования грузов (+792,8%, 1,7 млн руб. против 194 тыс. руб.), жизни (+204%, 766,8 против 252,3 млн руб.), ОПО (+92,6%, 2 против 1 млн руб.),

Также выросли сборы по НС (+73%, 24,7 против 14,3 млн руб.), ДМС (+48,4%, 10,4 против 7 млн руб.), каско (+43,6%, 76,8 против 53,5 млн руб.), ОСАГО (+38,2%, 146 против 105,6 млн руб.), имущества физических лиц (+28,6%, 40,6 против 31,6 млн руб.), ответственности (+5,4%, 5,8 против 5,5 млн руб.).

В сегменте страхования имущества юридических лиц произошло снижение (-27,4%, с 24,4 до 17,7 млн руб.).