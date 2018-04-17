Солид Банк принял участие в круглом столе "Финансовый рынок дальневосточного федерального округа текущее состояние и перспективы"

17 апреля на территории кампуса ДВФУ (г. Владивосток, о. Русский) состоялся круглый стол, организатором которого выступило Дальневосточное ГУ Банка России.

В круглом столе приняли участие представители Центрального Банка РФ, крупнейших банков региона, платежных систем, общественных организаций и высших учебных заведений.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы макроэкономических рисков, угрожающих сфере финансовых услуг, инструменты межбанковского взаимодействия и поддержки для стабилизации ситуации в условиях изменений внешнеэкономической ситуации.

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено теме предотвращения и борьбы с киберугрозами и кибератаками на информационные системы финансовых организаций. Данный вопрос в последние годы не только не теряет актуальности, но и в связи с развитием технологий с обеих сторон баррикад, становится все более острым.

В отдельную сессию был вынесен такой социально важный вопрос, как повышение уровня доступности финансовых услуг для различных категорий граждан, проникновение цифровых технологий и дистанционных сервисов управления финансами, а также развитие безбарьерной среды для людей с инвалидностью.

Вопросы совершенствования механизмов и программ поддержки бизнеса также обсуждались в ключе внедрения информационных технологий.

«Солид Банк – динамично развивающийся финансовый институт, и мы, конечно же, идем по пути развития технологий, делающих услуги банка более доступными и удобными для клиентов. Современная модель кредитно-финансовой деятельности – это комплексный подход, направленный на улучшение качества сервиса, а также высокий уровень защиты данных. Данная встреча по сути является площадкой для обмена опытом между крупнейшими кредитными организациями региона. Нами и нашими коллегами уже накоплен весомый объем кейсов по работе с юридическими и физическими лицами, государственными и бюджетными организациями. Мы живем в эпоху постоянно меняющейся среды, ежедневно, да что там, каждый час, необходимо делать запросы во внешнюю среду, оперативно реагировать на потребности рынка, адекватно отвечать на возникающие угрозы, по возможности, предвосхищая ожидания и опасения клиентов. Это стало возможным только с применением высоких технологий. Безусловно, всем, абсолютно всем, услуги банка должны быть доступны, любому клиенту, мы обязаны предоставить возможность комфортно пользоваться банковским сервисом. Бизнесу мы также готовы предложить технологичные решения в области предоставления банковских гарантий и других услуг банка», – комментирует Фофанов Геннадий Витальевич, Председатель Правления АО «Солид Банк».