Санкции откладываются, но расслабляться не стоит

Ужесточение санкций против России со стороны США временно откладывается – накануне вечером в американских СМИ появилась информация о том, что президент Дональд Трамп взял паузу в процессе внедрения новых антироссийских мер после всестороннего совещания. Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли говорила о том, что новые экономические осложнения для РФ не за горами.

На вечерней сессии в России поступившая из Белого дома информация вызвала ажиотаж с резким укреплением позиций рубля в парах с иностранными валютами.

Стоит понимать, что эта пауза – временная, это такой «подарок» инвесторам, чтобы привести в порядок нервы и портфели, а также одновременно пересмотреть среднесрочные стратегии с учетом высокой вероятности введения новых санкций чуть позже. Как уже говорилось ранее, ужесточения могут быть «приурочены» к какой-нибудь пятнице (Трамп любит стресс выходного дня) или случится сразу после майских праздников, когда станет известно имя нового главы правительства России. Кто-то – скорее всего, суверенные фонды или отдельные хедж-фонды – неплохо зарабатывает на биржевой и валютной качке.

Первые антироссийские санкции, напомню, были введены в марте 2014 года, и с этого времени с подачи президента США, а тогда им был еще Барак Обама, администрация Белого дома вправе вводить и расширять санкционные меры против физических и юридических лиц, которые так или иначе могли быть связаны с происходящим в Крымском регионе. Все это регламентирует указ 13660, чьи рамки достаточно широки и дают политикам поистине неограниченные возможности для осложнения финансовой жизни российских бизнесменов. Далее последовали ответные меры, после которых к антироссийским механизмам присоединились страны Евросоюза, Канады, Швейцарии, Японии, Австралии и т.д. За последние полтора года санкции против конкретных людей стали мерой влияния на формирование российской внешней политики, но только в апреле 2018 года инвесторы стали серьезно оценивать последствия попадания персоналий в черный список.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари