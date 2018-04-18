Альфа-Банк предложил накопительный счет с доходом 10% годовых

С 16 апреля по 31 мая 2018 года клиенты Альфа-Банка могут открыть накопительный счет «Десять!» и получить до 10% годовых уже на третий месяц хранения средств на счете. Чем больше клиенты тратят по дебетовой карте и дольше хранят средства на счете, тем выше процентная ставка. Банк дает надбавку за транзакции от 50 тыс руб - повышенная ставка от 6% до 10% за первые 3 месяца размещения средств на счете. При размещении денежных средств от 500 тыс до 1 млн. рублей ставка составит до 7% в рамках пакетов услуг «Комфорт» или «Максимум+», от 1 млн руб. до 100 млн - до 10% годовых в рамках ПУ «Максимум+». Пополнение и снятие в любой момент с сохранением ранее выплаченных процентов.

«Накопительные счета – очень удобный и выгодный метод сохранения и приумножения денежных средств. Клиенты получают высокий процентный доход и при этом, могут воспользоваться средствами в любую минуту. Счет «Десять!» с доходом 10% уже на третий месяц – самое выгодное предложение на рынке. Совершая повседневные покупки с помощью карты, клиенты получают повышенный доход по накопительному счету, а вместе с тем выгодные условия обслуживания и различные бонусы от банка», - комментирует директор по продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка Елена Бочарова.

Клиенты Альфа Private могут отрыть накопительный счет «Десять!» до 30 июня 2018 года и получить до 12% годовых на сумму от 15 млн рублей при совершении транзакций по дебетовой карте от 450 тыс руб.

Открыть накопительный счет можно в мобильном банке, интернет-банке, а также в любом отделении и телефонном центре. Более подробная информация о накопительном счете «Десять!» можно узнать на сайте банка https://alfabank.ru/ten



Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк - официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.