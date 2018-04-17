В Иркутской области открылось подразделение АО «Российский экспортный центр»

Региональное представительство «Российского экспортного центра» для поддержки несырьевого экспорта открылось в Иркутске. Работа представительства будет направлена на оказание широкого спектра финансовых и нефинансовых мер поддержки местным экспортерам продукции.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Антон Логашов в приветственном слове сказал, что появление обособленного подразделения РЭЦ в Иркутске, несомненно, является преимуществом для региона. Экспортный потенциал Приангарья огромен: экспорт продукции Иркутской области в 2017 году составил более семи млрд долларов США. По оценке Российского экспортного центра, Иркутская область занимает 11 место по объему экспорта в Российской Федерации.

Взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, а также сотрудничество с ключевыми отраслевыми и деловыми организациями позволят РЭЦ совершенствовать условия ведения экспорта в регионе и нивелировать действие существующих барьеров при осуществлении внешнеэкономической деятельности, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

По словам министра экономического развития региона Евгения Орачевского, развитие несырьевого экспорта является одним из приоритетных направлений российской экономики.

- Мы присутствуем на очень важном для Иркутской области событии. С этого дня для наших экспортных компаний появилась возможность привлекать серьезные механизмы поддержки, связанные с выходом продукции на новые внешние рынки, - отметил министр. - В то время как основные институты развития бизнеса, представленные в регионе, направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, Российский экспортный центр предлагает свои услуги и продукты для представителей любого размера бизнеса – микро, малого, среднего и крупного. Все меры поддержки этого федерального института развития станут для производителей Приангарья полностью доступными в оперативном режиме.

- Обособленное подразделение было зарегистрировано в Иркутске в конце 2017 года, а сегодня - официальное открытие. Экспортерам мы оказываем помощь на любом этапе экспортного процесса, начиная от анализа рынка, поиска партнеров, заканчивая экспортными услугами, - отметила руководитель обособленного подразделения в Иркутске АО «Российский экспортный центр» Мария Куликова. - Для всесторонней нефинансовой поддержки Российский экспортный центр разработал более ста решений для бизнеса. Нефинансовые продукты охватывают все аспекты экспортной деятельности – от задумки экспортной поставки до постконтрактного обслуживания, в том числе по каналам электронной коммерции. Финансовые услуги включают в себя страхование и кредитно-гарантийную поддержку.

Как отметил управляющий директор по региональной поддержке экспортеров Борис Игошин, РЭЦ открывает собственные представительства там, где имеется большой потенциал для развития экспорта. В данное время идет поиск отраслей – драйверов экспорта, и здесь внимание стоит обратить на направление переработки дикорастущей продукции.

Кроме того, Борис Игошин вручил Сертификат свободной продажи ООО «Сибприбор». Указанный сертификат подтверждает, что отечественный продукт, ввозимый на иностранный рынок, соответствует установленным обязательным требованиям безопасности в рамках законодательства РФ и в настоящее время свободно обращается на рынке России.