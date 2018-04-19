Майские праздники-2018. Куда поедут российские туристы?

Не за горами майские праздники. А это, как минимум, каникулы для каждого рабочего человека. Как максимум — полноценный отпуск. В 2018 году на майские праздники отдыхаем так: с 29 апреля по 2 мая и с 5 по 6 мая. Куда поедут россияне? Компания Ostrovok.ru - игрок номер два на рынке онлайн-бронирований России - представила результаты исследования по предпочтениям и поведению россиян в период майских праздников за последние три года.

Самые популярные международные направления для поездок

В этом году россияне сосредоточились на Европе (Шенгенская зона). Первое место занял Париж, второй год удерживая позиции в рейтинге популярности поездок на майские праздники. Свою популярность потеряла Прибалтика: Вильнюс ушел с 7 места на 25, Таллин опустился вниз на 10 позиций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и занял 24 место, Рига снизилась на 1 место и стала номер 21.

В топ-15 по популярности среди россиян оказался Нью-Йорк, поднявшись на 14 позиций. Также среди россиян большой популярностью в этом году пользуется Лиссабон, который поднялся с 18 на 11 место в рейтинге. Стабильно растет популярность Стамбула: 2016 год - 26 место, 2017 год - 12 место, 2018 год - 6 место.

Самые популярные внутрироссийские направления для поездок

Ежегодно Санкт-Петербург занимает первое место в рейтинге самых популярных направлений на майские праздники.

В топ-5 по популярности среди россиян Ялта вошла в 17 году и удерживает позиции.

Сильно «продвинулись» в рейтинге Пятигорск, Краснодар и Кисловодск, заняв 10, 12 и 18 места. Домбай, два года до этого не входивший в даже в топ50 направлений по популярности среди россиян на майские праздники, занял 19 место.

Самым неожиданным в выборе россиян для поездок на майские праздники оказался Владивосток (14 место).

Поездки все короче и короче

Путешествуя по России, туристы совершают гораздо более короткие поездки: на 40% короче, чем на международных направлениях. В 2018 году длительность каникулы на майские праздники по внутренним направлениям выросла на 55% по сравнению с 2017 годом и составила 3,59 дня.

Хостелы на майские праздники подорожали на 45%

Самую низкую стоимость размещения за ночь при бронировании внутренних направлений на период майских праздников туристы могут получить за месяц до заезда (апрель), на направление «СНГ и страны Ближнего Зарубежья» – в январе текущего года, Европа – сильно заранее - сентябрь - ноябрь предыдущего года, Египет и Турция – октябрь предыдущего года, азиатские направления – октябрь - декабрь предыдущего года.

Средняя стоимость бронирования в категории «хостел» на майские праздники по внутренним направлениям выросла на 45% по отношению к аналогичному периоду 2017 года и составила 4 529 рублей, по международным направлениям – на 51% и составила 14 827 рублей.

Средняя стоимость бронирования на отели категории 3* внутрироссийских направлений выросла на 8% по отношению к прошлому году и составила 11 332 рублей, категории 4* – на 4% и составила 19 793 рублей, категории 5* – осталось неизменной и составила 41 159 рублей.