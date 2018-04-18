Средняя цена экспорта пиломатериалов из России выросла на 16,4% в 2017 году

По итогам 2017 г. средняя цена экспорта пиломатериалов из России увеличилась на 16,4% - до 135,8 USD/м3, об этом говорится в аналитическом отчете «Обзор экспорта пиломатериалов из России в 2017 г.», подготовленной аналитической службой Lesprom Network.

Наибольшая средняя цена в 2017 г. была на пиломатериалы, поставляемые из России в Японию – 341 USD/м3, самая низкая средняя цена зафиксирована на пиломатериалы, поставляемые в Азербайджан - 84 USD/м3.

Наибольшая экспортная цена на пиломатериалы наблюдалась в поставках из Приморского края - 276 USD/м3, наименьшая – из Республики Бурятия - 49 USD/м3.

Основным потребителем пиломатериалов российского производства остается Китай с объемом 17 268 тыс.м3 в 2017 г., что на 19,2% больше, чем годом ранее. При этом средняя цена на поставки из России в Китай далека от максимальной - всего 113 USD/м3.

Наибольшая средняя экспортная цена в 2017 г. была на пиломатериалы из обыкновенной ели – 154 USD/м3. Наименьшая средняя цена фиксировалась при экспорте пиломатериалов из сосны сибирской - 82 USD/м3.