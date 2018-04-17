Банк УРАЛСИБ в Иркутске провел семинар для специалистов по недвижимости

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Иркутске провел бесплатный семинар для специалистов, работающих в сфере недвижимости. Участниками семинара стали более сотни специалистов из агентств недвижимости и компаний-застройщиков, а также риелторы.

Специалисты Банка представили участникам мероприятия ипотечные программы, рассказали об условиях использования материнского капитала и страхования ипотеки, а также ответили на вопросы по темам из сферы жилищного кредитования.

«Ипотечное кредитование – одно из приоритетных направлений работы Банка УРАЛСИБ, которому уделяется большое внимание. Мы стремимся к созданию долгосрочных взаимовыгодных отношений с партнерами. Подобные мероприятия позволяют нам лучше понять потребности наших клиентов и партнеров, своевременно предлагать актуальные продукты», - отметил Территориальный директор Банка УРАЛСИБ в Иркутске Михаил Рудзис.

Ипотека является одним из ключевых продуктов ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Банк занимает 8 место в рейтинге ведущих ипотечных банков по совокупным объемам выданных кредитов с начала деятельности на ипотечном рынке. По итогам 2017 года объем выданных ипотечных кредитов в Банке УРАЛСИБ вырос в 4,5 раза по сравнению с показателями 2016 года, превысив 27 млрд рублей.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями ипотечного кредитования можно в офисах Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings,

«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 281 точку продаж, 1 471 банкомат, 528 платежных терминалов и 22 416 POS-терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.