Промсвязьбанк профинансировал поставки российских компаний в Республику Беларусь под страховое покрытие ЭКСАР

Промсвязьбанк заключил кредитный договор с ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК», Республика Беларусь. В соответствии с условиями сделки Промсвязьбанк предоставит клиенту финансирование на сумму 700 млн рублей. Средства будут направлены на оплату поставок крупнейших российских поставщиков сырья для металлургической отрасли. Для Промсвязьбанка и белорусской компании это уже четвертый кредитный договор.

Обеспечение по сделке — договор страхования кредита, заключенный между Промсвязьбанком и Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) (входит в группу РЭЦ). ЭКСАР покрывает риск неплатежа заемщика по кредитному договору. Промсвязьбанк успешно сотрудничает с ЭКСАР с 2013 года.

«Реализация очередной сделки с ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» — свидетельство высокой востребованности продуктовой линейки банка со стороны крупных компаний, — комментирует директор по международному бизнесу Промсвязьбанка Сергей Горяинов. — С другой стороны, реализация таких проектов позволяет Промсвязьбанку поддерживать российский экспорт и способствовать росту конкурентоспособности отечественного бизнеса за пределами страны».