Доля электронных продаж договоров ОСАГО превысила 40%, их число выросло в 4,5 раза с начала 2018 года

Число заключенных договоров ОСАГО в электронном виде выросло в первом квартале 2018 года в 4,5 раза - до 3,4 млн штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привел президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

В первом квартале 2017 года было заключено 745 тыс. договоров в электронном виде. В первом квартале 2016 года, когда продажи электронных полисов еще не были обязанностью для страховщиков, число реализованных таким способом полисов составило 103 тыс.

«В прошлом году произошли глобальные изменения для рынка ОСАГО, которые сыграли на повышение доступности автогражданки и в целом повлияли на уровень цифровизации всего страхового рынка. Электронное ОСАГО с 1 января 2017 года стало обязательным для всех страховых компаний, которые ведут деятельность по этому виду страхования. Е-ОСАГО «выстрелило» - возможно, и у регулятора, и у самих участников рынка не было таких ожиданий. Сегодня доля таких продаж превышает 40%», - отметил И.Юргенс.

Доля е-ОСАГО в общем количестве продаж полисов автогражданки в первом квартале 2016 года составила 1,25%, в первом квартале 2017 года – 8,87%, в первом квартале 2018 года – 41,3%.

В первой тройке лидеров продаж электронного ОСАГО по итогам первого квартала 2018 года – Альфастрахование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах. Все эти компании заключили за первый квартал 2018 года более 400 тыс. договоров. В прошлом году лидерами продаж были Росгосстрах, РЕСО-Гарантия, Ингосстрах.

«Если смотреть в региональном разрезе, топовыми по продажам е-ОСАГО являются наши крупные города с большим автопарком, а также так называемые «проблемные» регионы, где наблюдались трудности с доступностью полисов и где активно действуют недобросовестные автоюристы», - пояснил И.Юргенс.

Так, по итогам первого квартала в первую десятку регионов по продажам е-ОСАГО вошли Москва, Московская, Свердловская область, Санкт-Петербург, Новосибирская, Воронежская области, Приморский край, Дагестан, Самарская область, Краснодарский край.

«Запуск этого проекта потребовал мобилизации значительных ресурсов от страхового сообщества – нужна была доработка и базы АИС, и программного обеспечения самих компаний. Кроме того, в 2017 году для обеспечения бесперебойности заключения договоров РСА запустил работу системы Е-Гарант, которая позволяет в случае технических проблем на сайте одной страховой компании заключить договор с другим страховщиком с использованием площадки РСА. Этот проект тоже потребовал больших затрат», - пояснил президент РСА.

Он сообщил, что система за время работы системы е-ОСАГО у страховщиков накопился ряд предложений по его совершенствованию, которые РСА направил регулятору – в Банк России.

Изменения предлагается внести в нормативные акты Банка России. Так, страховое сообщество предлагает установить, что договор ОСАГО может заключать (то есть быть страхователем) владелец транспортного средства. «Такая мера позволит бороться с посредничеством в электронном ОСАГО, которое в настоящий момент запрещено законом», - пояснили И.Юргенс.

Страховое сообщество также предлагает уйти от практики предоставления сканов документов при заключении таких договоров. На заключение договора у страхователя должно уходить не более 90 минут. Такое предложение направлено на уменьшение нагрузки на информационные системы страховых компаний, пояснили в РСА. «Это позволит избегать ситуаций, когда страхователь открыл сайт, начал заполнять заявление, а затем отвлекся (на час, или на сутки), но со страницы сайта «не ушел». Это дополнительная нагрузка на систему страховщика. При этом действуют строгие требования регулятора по бесперебойности заключения договоров ОСАГО в электронном виде», - отметил И.Юргенс.

Для борьбы с мошенничеством РСА также предложил ввести временную франшизу на вступление электронного договора в силу – 72 часа. Это необходимо для исключения случаев, когда договор ОСАГО заключается в день ДТП.