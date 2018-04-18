Балансовая прибыль БайкалИнвестБанка составила 259 млн рублей. Банк подвел итоги работы в 2017 году

По результатам деятельности в 2017 году балансовая прибыль АО «БайкалИнвестБанк» составила 259 млн рублей. Кредитные вложения Банка за 2017 год увеличились на 32,1%, объем ресурсной базы - на 44,6%. Объем банковских гарантий за указанный период вырос в 2,7 раза.

Достигнутые по итогам года результаты подтверждают правильность выбора подходов к развитию бизнеса.

Одной из приоритетных задач в рамках реализации стратегии является наращивание капитала Банка. Рост капитала оказывает положительное влияние на финансовую устойчивость банка, определяет объём операций по всем основным видам деятельности. Капитал банка за год увеличился на 613 млн. руб., что составило 46%, и достиг на 1 января 2018 года 1 952 млн. руб. Помимо заработанной прибыли за 2017 год источником роста капитала послужили предоставленные акционерами банка субординированные займы в объеме 400 млн. руб.

В своей деятельности БайкалИнвестБанк обеспечивает соответствие критериям, достаточным для участия в системе страхования вкладов, как в части оценки капитала, активов, качества управления Банком, его операциями и рисками, так и в части оценки доходности и ликвидности.

По данным Banki.ru по итогам 2017 года среди российских банков АО «БайкалИнвестБанк» по капиталу поднялся на 47 пунктов и занял 196 место, по активам нетто банк занял 216 место, поднявшись на 31 пункт, по кредитному портфелю банк на 183 месте (+14 пунктов), по вкладам физических лиц банк занимает 172 место (+49 пунктов).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2017 год, содержащая аудиторское заключение о результатах независимой аудиторской проверки, опубликована на сайте АО «БайкалИнвестБанк».