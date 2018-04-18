Банк "Солидарность" провел встречу с делегацией Сельского коммерческого Банка Хэйхэ (КНР)

6 апреля 2018 года в филиале «Московский» состоялась встреча представителей Банка "Солидарность" с делегацией Сельского коммерческого Банка Хэйхэ(КНР).

Со стороны Банка «Солидарность» во встрече участвовали Директор международного департамента Ченцова В.А., Начальник Управления финансовых институтов и торгового финансирования Гуца М.В., Начальник отдела финансовых институтов Борисова Д.А. и руководитель дополнительного офиса «Гринвуд» Шаронов С.А. СКБ Хэйхэ представляли вице-президент Сюй Цзяхуэй и глава Отдела международных операций Сунь Юнсян.

В ходе переговоров стороны обозначили обоюдный интерес к сотрудничеству, благоприятно влияющего на развитие торговых, экономических и финансовых отношений между Россией и Китаем, и договорились о дальнейших конкретных шагах по созданию базовой инфраструктуры начала совместной работы.