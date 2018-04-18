Дальневосточный банк информирует участников ВЭД об изменениях в 173-ФЗ

С14.04.2018 вносятся изменения в Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».

Основные изменения:

устанавливается обязанность для резидентов при предоставлении иностранной валюты или валюты РФ в виде займов нерезидентам обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся в соответствии с условиями договоров займа;

резиденты обязаны представлять уполномоченным банкам информацию об ожидаемых в соответствии с условиями договоров займа сроках исполнения нерезидентами обязательств по возврату предоставленных им резидентами займов;

расширен перечень случаев, при наличии которых резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту РФ;

часть 4 статьи 15.25 КоАП РФ дополнена новым составом правонарушения в виде невыполнения резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся от нерезидента в соответствии с условиями договора займа.

При этом установлено, что новые положения Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и часть 4 статьи 15.25 КоАП РФ не применяются к договорам займа, заключенным до 14.04.2018, за исключением договоров, существенные условия которых были изменены после 14.04.2018.

С новой редакцией Федерального закона № 173-ФЗ можно ознакомиться в разделе «Обслуживание ВЭД и валютный контроль».