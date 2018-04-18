Промсвязьбанк снизил минимальную сумму обмена валюты по услуге «Спецкурс онлайн»

Банк снизил минимальную сумму для конверсии по специальному курсу с 200 тыс. рублей до 100 тыс. рублей в мобильном и интернет-банке. Совершить обмен по льготному курсу в офисе банка теперь возможно от 500 тыс. рублей (ранее от 1 млн рублей).

Чем больше конвертируемая сумма – тем выгоднее курс. Каждая сделка закрывается на валютном рынке в режиме реального времени. Для осуществления операции "Спецкурс онлайн" необходимо воспользоваться опцией «Обмен валюты» в интернет-банке или мобильном приложении. При сумме от 100 тыс. руб. (либо эквивалент) клиенту предлагается ознакомиться с условиями, а также, подтвердить предварительные условия сделки, на следующем шаге клиент подтверждает сделку. При совершении сделки дополнительные комиссии отсутствуют.

«Это актуальное предложение для клиентов, особенно, в преддверии майских праздников и отпускного сезона. Можно обменять валюту по одному из наиболее привлекательных курсов на рынке», - комментирует директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка Наталья Волошина.

Подробную информацию об условиях обмена валюты можно найти на сайте банка.