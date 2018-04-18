Россельхозбанк направит 2,5 млрд рублей на развитие индустриального парка «Ставрополье»

Россельхозбанк открыл кредитную линию в размере 2,5 млрд рублей на строительство мясоперерабатывающего завода, которое ведет ООО «МПК «Деликатесы» на территории индустриального агропромышленного парка «Ставрополье».
На новом заводе будет реализован полный цикл производства мясной продукции, колбас, деликатесов и консервов. Мощность предприятия – до 20 тысяч тонн в год. Запуск запланирован в четвертом квартале 2019 года.
Проект реализуется в рамках комплексного развития территории регионального индустриального парка «Ставрополье» и предполагает поэтапное создание производственно-сбытовой инфраструктуры. Уникальный для Юга России агропарк концентрирует мощности хранения и переработки сельхозпродукции с использованием инновационных ресурсосберегающих технологий, объединяет торговые и сервисные площади. Полностью завершить строительство парка планируется в 2025 году.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.