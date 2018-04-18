Связь-Банк поддержал финансовый брейн-ринг в Калининграде

Свыше 100 учеников средних классов Калининграда участвовали в Неделе финансовой грамотности для детей и молодежи 2018, проведенной при участии Связь-Банка (группа Внешэкономбанк) и поддержке Министерства финансов РФ.

Мероприятие вызвало большой интерес со стороны учеников школ и родителей, поэтому было решено провести его в городском Дворце творчества для детей и молодежи. Ребята объединились в команды и вступили в интеллектуальную битву - брейн-ринг - посвященную финансам и спорту. Те подростки и родители, которые не участвовали в командной игре, стали активными ее болельщиками.

Открывали мероприятие министр образования Калининградской области Светлана Трусенева и заместитель министра финансов Калининградской области Анатолий Горкин. Во вступительном слове организаторы говорили о необходимости непрерывного саморазвития, поиска новой информации и увлечений. Причем касаться это должно как финансовой сферы, так и других областей повседневной жизни, в том числе и спорта.

«В первой части соревнования участникам брейн-ринга задавали вопросы, связанные с экономикой и банковской сферой, – рассказывает управляющий директор по развитию розничного бизнеса Калининградского филиала Связь-Банка Евгений Каталымов. – Некоторые ответы, конечно, уже были им известны, и здесь решающую роль играла скорость реакции – кто быстрее заявлял о готовности проявить эрудицию, тот и выигрывал. Но встречались вопросы и из неизвестных для участников областей. Тогда на помощь приходили зрители».

Вторую часть брейн-ринга посвятили предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдет в России. Ребята без труда назвали города, принимающие мундиаль, а также в подробностях рассказали о том, чем известен калининградский стадион «Балтика», старейший в России.

«Победители и участники брейн-ринга получили от Связь-Банка и других организаторов призы и памятные подарки, – продолжает Евгений Каталымов. – Но самое ценное, что они вынесли из нашей встречи – это знания, а знания – деньги!»