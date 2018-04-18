«Сибэкспоцентр» представил транспорт будущего

Экологически чистые автомобили, скоростные электропоезда, долговечное дорожное покрытие… Фантастический фильм? Нет, реальность! В скором будущем эти новшества прочно войдут в нашу жизнь. По крайней мере, так утверждают участники выставки «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника», которая открылась 17 апреля в Иркутске.

Фото Е.Скубиевой

Картина будущего

Эта выставка проходит в «Сибэкспоцентре» уже 24-й раз. За это время через неё прошло больше сотни экспозиций и участников, появились новые технологии и процессы, которые делают автотранспорт, дороги, спецтехнику более эффективными, безопасными, современными.

Фото Е.Скубиевой

Сегодняшнюю выставку по праву можно назвать картиной будущего. Здесь можно увидеть и уже ставшие нам почти обыденными гироскутеры, и не совсем привычные моноциклы, и новинку для наших дорог – электромобили, и даже то, что только планируют строить – надземную транспортную систему.

Когда всё это будет реализовано в Иркутской области? Как изменит жизнь жителей региона? Корреспондент портала SIA.RU побеседовал с участниками выставки.

Автомобиль, работающий как ноутбук

Фото Е.Скубиевой

Степан Валевский, «Фаворит Моторс»:

– Мы занимаемся поставками автомобилей из Японии, в том числе электромобилей. В выставке участвуем впервые, решили представить себя широкой публике, тем более что планируем в скором времени выходить на открытый рынок. В Иркутске уже более 100 электромобилей, и с каждым кварталом эта цифра увеличивается.

Здесь мы демонстрируем самую популярную модель электромобиля, которую у нас чаще всего заказывают. Мы видим большой и живой интерес среди посетителей: все подходят, спрашивают, трогают, просят внутри посидеть. В первую очередь их интересует запас хода. Спрашивают также о стоимости владения и цене самого автомобиля. Многие удивляются тому, что цена достаточно доступна.

Стоимость электромобиля начинается от 400 тысяч рублей и зависит от модели. Ёмкость хода – 150 километров в тёплое время года и примерно 70 километров зимой в зависимости от температуры. Полный заряд занимает шесть часов, питание – от обычной розетки. Получается, стоимость ежемесячного обслуживания – в районе 600 рублей. Дешевле только на велосипеде ездить (улыбается).

Фото Е.Скубиевой

Практика показывает, что такие автомобили зачастую приобретаются как вторая машина в семью. Как правило, чаще ими пользуются женщины – у машины нет мотора, она не требует топлива, масла, а значит, проста в эксплуатации. Зарядил и поехал – она работает на батарее, как ноутбук. Это прекрасный вариант для перемещения в городе: отвезти ребенка в садик или в школу, съездить за покупками, на работу. Запаса хода на эти нужды хватает.

Еще у нас в экспозиции представлена зарядная станция – вещь, необходимая для развития электротранспорта в регионе. Сейчас ведутся переговоры с владельцами торговых центров, чтобы оборудовать их парковки такими станциями. Думаю, что в ближайшем будущем первые станции там появятся.

Доехать от Иркутска до Черемхово за 20 минут – реально

Фото Е.Скубиевой

Дмитрий Счастливый, «SKYWAY Invest Group»:

– Высокоскоростной SkyWay, или струнный транспорт Юницкого, который мы представляем здесь, предназначен для перевозок пассажиров между городами, регионами, странами и даже континентами.Это совершенно безвредный для экологии проект. Его уже реализуют в Белоруссии, в Марьиной Горке. Новой транспортной системой интересуются во многих российских регионах и в других странах: Австралии, Японии, Словакии. Иркутская область имеет шанс одной из первых внедрить технологию SkyWay.

Мы хотим реализовать в Иркутске высокоскоростное сообщение между городами Иркутской агломерации: Черемхово, Усолье-Сибирское, Ангарск, Шелехов. На высокоскоростном транспорте проезд от Иркутска до Черемхово составит всего 20 минут при скорости 500 км/час. А на городском – примерно 60 минут при скорости 154 км/час. И люди, согласно нашим исследованиям, готовы платить больше, чем за обычную электричку, чтобы быстро и с комфортом проезжать большие расстояния.

В дальнейшем планируем соединить скоростным сообщением Иркутск с Улан-Удэ, Красноярском и Новосибирском.

Фото Е.Скубиевой

Этот проект интересен для Иркутской области в первую очередь потому, что здесь есть Байкал и большой туристический поток. Мы презентовали этот проект правительству и были включены в федеральному программу по развитию Байкала в Листвянке. Первый наш адресный проект, который мы планируем реализовать – скоростной маршрут Листвянка-Порт Байкал. При благоприятных условиях, финансировании и выделении земель этот проект можно реализовать за полгода. Но всё зависит от множества факторов, в первую очередь от заинтересованности администрации города и финансирования.

Мы собираемся финансировать проект с помощью краудинвестинга. Граждане могу пожертвовать деньги на строительство и впоследствии даже получать дивиденды. Ориентировочная стоимость проекта – 8-12 млн долларов. Срок окупаемости от 4 до 5 лет, в зависимости от пассажиропотока.

В этом году планируем начать строительство – всё практически готово.

Асфальт, который не нужно менять каждую весну

Фото Е.Скубиевой

Павел Пчельников, «Роснефть Битум»:

– Мы представляем линейку вяжущих материалов ПБВ «Альфабит». Занимаемся поставкой и работой с конечными потребителями по снабжению битумными вяжущими материалами (ПБВ). Это абсолютно новый подход, учитывающий новые ГОСТы, тот жесамый ГОСТ 33100-2014 (Правила проектирования автомобильных дорог общего пользования – прим. ред.).

Нашему региону мы предлагаем ПБВ-90 и ПБВ -130 – фирменный «Альфабит» производства нефтяной компании «Роснефть».

Это материал отличается повышенной эластичностью и износостойкостью, он не трескается, не плавится на жаре, а значит, более долговечен. Это автоматически отменяет необходимость ежегодного ремонта дорог. Материал на 30% дороже того, который сейчас используется при строительстве и ремонте наших дорог, но намного долговечнее: гарантия составляет 10 лет.

Когда мы увидим эти технологии на наших дорогах? Это будет больше зависеть от городских и региональных властей, потому что продукт не из дешевых, но зато – качественный.

Однако точно могу сказать, что ПБВ «Альфабит» буде востребован в нашем регионе уже в ближайшее время, потому что в ряде федеральных проектов, проходящих по территории Иркутской области, уже заложены новые госты на вяжущие материалы – и им нужно соответствовать. Мы стараемся, чтобы Иркутская область шла в ногу со временем.