Гарантийный ремонт дорог в Иркутск выполнят до 31 мая

Около 40 участков иркутских дорог будут отремонтированы подрядными организациями в рамках гарантийных обязательств. Об этом на выездном совещании мэру Иркутска Дмитрию Бердникову доложил начальник департамента дорожной деятельности администрации Иркутска Андрей Пономарев.

Он отметил, что срок гарантийных обязательств, когда подрядчики должны переделать за свой счет некачественно выполненные работы, составляет три года. Был проведен мониторинг всех участков, отремонтированных в 2015, 2016 и 2017 годах. Андрей Пономарев отметил, что замечания касаются образования незначительных дефектов – поперечных и продольных трещин, разрушения бортового камня, крышек колодцев, находящихся не на одном уровне с проезжей частью. В прошлом году подрядчики устранили большую часть замечаний на дорогах, отремонтированных в 2015 году. Все работы должны быть завершены до 31 мая.

– Замечаний по дорогам, отремонтированным в прошлом году, немного. Тем не менее, эти недочеты надо исправлять, а лучше изначально делать так, чтобы не переделывать, – цитирует главу города пресс-служба администрации Иркутска – Надеюсь, подрядчики учтут это на будущее в своей работе. В этом году мы вместе с общественниками продолжим следить за качеством ремонта дорог.

Заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Елена Федорова также напомнила, что в 2018 году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 33 участка магистральных улиц Иркутска, заменят более 32 км асфальтового полотна. На эти цели будет направлено 676 млн рублей. Кроме этого, 73 млн рублей будет выделено на ремонт улиц частного сектора, всего приведут в порядок около 100 участков.