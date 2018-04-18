Иркутянин не смог улететь в командировку из-за долга по кредиту в 2,7 млн рублей

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Иркутянина направляющегося в Европу на деловую встречу, в московском аэропорту остановили сотрудники пограничной службы и сняли с авиарейса из-за задолженности по потребительским кредитам.

В отношении гражданина в Правобережном отделе судебных приставов г. Иркутска находилось исполнительное производство о взыскании 2,7 млн рублей в пользу банка, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав выехал по месту регистрации должника. По сообщению пресс-службы, дверь в квартиру никто не открыл, но на ней было размещено объявление о продаже недвижимости. Позвонив по указанному номеру телефона, судебный пристав под видом покупателя назначил встречу. Мужчина по телефону сообщил, что является отцом собственника квартиры, занимается ее продажей и готов показать помещение. В ходе встречи удалось установить, что отец собственника и есть тот самый должник. Судебный пристав уведомил должника о том, что у него есть пять дней для добровольного исполнения решения суда, а также разъяснил, что в случае его неисполнения к нему будут применены меры принудительного характера, в том числе ограничение права выезда за пределы Российской Федерации.

Гражданин проигнорировал предупреждение должностного лица Управления и продолжил уклоняться от исполнения своих долговых обязательств, ообщают в пресс-службе. В связи с этим, должник был снят с авиарейса. В этот же день он оплатил задолженность в полном объеме, но только спустя пять дней у него появилась возможность отправиться за рубеж.