«Ростелеком» в Иркутске продолжает поддержку «Бессмертного полка»

«Ростелеком» в своих офисах начал оформлять заказы на изготовление штендеров для участников акции «Бессмертный полк». Компания предлагает свою помощь безвозмездно, оплата за изготовление транспарантов перечисляется в полном объеме организации-изготовителю, которая сделает реставрацию фото и штендер в течение трех дней.

Для изготовления фотопортрета иркутяне должны предоставить фотографию, ФИО ветерана, звание, годы жизни, контактный телефон клиента.

Офисы, в которых горожане могут подать заявки, находятся по адресам: г. Иркутск: ул. Карла Либкнехта, 61; мкр. Юбилейный, 19/1 (ТЦ Юбилейный); ул. Розы Люксембург, 215в (ТЦ Европарк); и г. Шелехов, Култукский тракт, 14а.

Директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман: «В прошлом году мы приняли решение поддержать горожан, сделать заказ штендеров более комфортным. Идея нашла отклик среди горожан, поэтому мы продолжили этот проект и в нынешнем году. Иркутяне могут подать заявку и получить готовые изделия в привычных им офисах «Ростелекома» рядом с домом».

Главная задача проекта «Бессмертный полк» – сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, прошедшем через войну. Это не только марши и собрания потомков в День Победы, но и народная летопись на сайте www.moypolk.ru. Для участия в шествии 9 мая нужно прийти с фотографией своего фронтовика, труженика тыла на построение. Ежегодно число иркутян, которые участвуют в «Бессмертном полку», становится больше. В 2015 году в шествии приняли участие 20 000 горожан, в 2017 – более 45 000.

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,8 млн пользователей, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла 96,9 млрд руб. (31,7% от выручки), чистая прибыль – 14,1 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».