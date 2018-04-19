Чем запомнилось начало 2018 года для экономики Иркутской области

Начало 2018 года с точки зрения экономики запомнилось иркутянам противоречивыми тенденциями: ростом цен на бензин, рекордно низкой инфляцией, увеличением экспорта и неожиданным падением промышленного производства.

1. Более половины экспорта Иркутской области приходится на Китай

Приангарье имеет традиционно положительное сальдо внешнеторговых операций. В 2017 году экспорт превысил импорт в 5 раз. Внешнеторговый оборот Иркутской области в прошлому году составил 8,2 млрд долларов США, сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на Сибирское таможенное управление. По сравнению с 2016 годом рост показателя ‒ на 9,6 %. Экспорт продукции Иркутской области составил 6,9 млрд долларов США (рост 6,7 %). Импорт составил 1,3 млрд долларов США (увеличение показателя на 27,2 %). С точки зрения торговых партнеров ‒ все традиционно. Большая часть экспорта приходится на Китай.

2. Самый дорогой бензин в СФО

По данным Иркутскстата, в марте в Приангарье был самый дорогой бензин в Сибири. Средняя цена за литр бензина в марте составляла 38,97 рубля. Столица Приангарья обогнала Красноярск (37,25), Улан-Удэ (37,87), Новосибирск (36,90) и Читу (38,93), вырвавшись на первое место среди субъектов СФО по стоимости автомобильного топлива.

3. Промышленное производство упало на 2,7%

На 2,7% уменьшился объём промышленного производства в Иркутской области в январе-марте 2018 года. В обрабатывающих видах деятельности спад составил 10,9%. При этом некоторых отраслях наблюдается рост: добыча полезных ископаемых увеличилась на 2,1%, обеспечение электроэнергией на 10,1%

4. Низкая инфляция

В Иркутской области в марте 2018 года инфляция составила 0,1%. При этом в среднем цены на продовольственные товары практически не изменились, а непродовольственные товары подорожали на 0,3%, сообщает Иркутскстат.

Как считают эксперты, на фоне новых санкций, скачков на валютном рынке, во второй половине 2018 года инфляция может существенно ускориться.