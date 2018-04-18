Владимир Чернышев возглавит объединенный банк «Открытие» в Иркутской области

Владимир Чернышев назначен управляющим банковским бизнесом группы «Открытие» в Иркутской области и будет решать задачи развития бизнеса и отвечать за интеграцию с Бинбанком. С 18 апреля 2018 года он приступил к работе.

Как сообщает пресс-служба банка, Владимир Чернышев родился в Иркутске в 1973 году. Окончил Иркутскую государственную экономическую академию по специальности «Экономическая теория». Карьеру в банковском бизнесе начал в 1993 году. Прошел путь от бухгалтера-оператора до регионального управляющего банком. В 2007-2018 года Владимир Чернышев возглавлял ВТБ24 (с 2018 года — розничный бизнес ВТБ) в Иркутской области. На этом посту ему удалось существенно нарастить присутствие банка на рынке и кратно увеличить бизнес-показатели.

«Иркутской команде предстоит преобразовать конкуренцию внутри группы в синергию, и, как следствие, увеличить продажи и долю бизнеса на рынке розничных и корпоративных услуг. Уверен, что профессионализм, компетентность и богатый управленческий опыт позволят Владимиру Александровичу эффективно решить поставленные перед ним задачи», — сообщил руководитель блока управления региональной сетью банка «Открытие» Александр Пахомов.

В Иркутской области сеть «Открытия» и Бинбанка представлена в двух городах: Иркутск и Ангарск. Банк планирует расширение сети присутствия в регионе.