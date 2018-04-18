Два проекта благоустройства общественных территорий в Иркутской области вошли в топ-10 России

Два проекта благоустройства общественных территорий, выполненные в 2017 году в Иркутской области, вошли в топ-10 России. Об этом сообщила директор департамента городской среды министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации Оксана Демченко на видеоселекторном совещании, где обсуждался ход реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионах Сибири. Селекторную «перекличку» провел полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Также были рассмотрены результаты выполнения решений, принятых по итогам совещаний, которые состоялись ранее.

Полпред отметил, что в 2017 году по итогам реализации проекта в 256 муниципальных образованиях округа, в которых проживает более 14 миллионов человек, благоустроено около трех тысяч дворовых участков, более 300 общественных территорий и 40 парков. По информации представителей Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, в среднем по округу освоение бюджетных средств, выделенных на эти цели, составило более 98%.

По данным министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, в 2017 году в Приангарье было выполнено благоустройство 293 дворов, 39 общественных территорий, 7 парков на сумму 797 млн руб. (469, 1 млн руб. из федерального бюджета, 231 млн руб. – из областного, 96,9 млн руб. – за счет местных бюджетов). Объем средств, который планируется направить на благоустройство территорий в Иркутской области в 2018 году, составит 921 млн 871,8 тыс. руб., сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Вчера в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области завершился прием заявок от муниципалитетов региона на предоставление субсидий из областного бюджета на поддержку программ формирования современной городской среды на 2018 год. В крупных населенных пунктах области с численностью жителей свыше 20 тыс. человек было проведено рейтинговое голосование для отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (Иркутск, Ангарск, Братск, Зима, Саянск, Тулун, Усть-Илимск, Черемхово, Усолье-Сибирское, Нижнеудинск, Железногорск-Илимский, Шелехов, Вихоревка, пос. Маркова, Тайшет, Усть-Кут). Заявки на благоустройство общественных территорий поступили от 58 муниципалитетов, в 40 муниципальных образованиях планируют благоустроить дворы многоквартирных домов.

Полномочный представитель отметил: важно, что проводимые преобразования нашли живой отклик со стороны горожан, население приняло участие в обсуждении проектов, их дальнейшей реализации. Кроме того Сергей Меняйло поручил организовать проверки качества работ по благоустройству, выполненных в 2017 году.

– Органам власти следует проанализировать ход реализации проекта в прошедшем году, выявить ошибки и найти пути их решения. Сегодня особенно важно вовремя начать мероприятия, запланированные на текущий год, чтобы выполнить всё качественно и точно в срок. Обновление и совершенствование городской среды в регионах Сибири позволит повысить качество жизни и, как следствие, будет способствовать сохранению населения, – подчеркнул Сергей Меняйло.