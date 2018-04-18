В Иркутске стали чаще реставрировать здания – памятники истории и архитектуры

Здания – памятники истории и архитектуры стали чаще реставрировать в Иркутске. Об этом сообщил руководитель региональной службы по охране объектов культурного наследия Евгений Корниенко.





В 2017 году служба выдала 79 разрешений на производство ремонтно-реставрационных работ в зданиях – памятниках архитектуры, в 2016 году это число было вдвое меньше. На сегодняшний день работы по сохранению ведутся на 22 объектах культурного наследия. В прошлом году были приняты работы на 16 зданиях, как деревянных, так и каменных.

Также возросло количество обращений по вопросам сохранения и использования памятников. В 2017 году было согласовано 72 комплекта проектной документации на ремонт и реставрацию таких объектов. В 2018 году на рассмотрение поступило уже 22 комплекта документации. В 2017 году служба выдала 89 заданий физическим и юридическим лицам на разработку проектной документации для проведения работ по сохранению, то есть реставрации, памятников архитектуры. В 2016 году было выдано 43 задания.

Евгений Корниенко отметил, что всё больше собственников памятников архитектуры принимают меры к их ремонту, реставрации и приспособлению под современное использование, осознавая ценность и уникальность этих зданий. В основном, инвесторы восстанавливают деревянные особняки и размещают в них офисы и магазины. Но появилась тенденция сохранения назначения таких домов. В них, как и прежде, стали располагать жилые помещения.

- 600 памятников истории и архитектуры Иркутска находятся на государственной охране. 79 из них являются памятниками федерального значения, остальные - регионального и местного значения. Также есть 550 зданий – так называемых выявленных объектов, которые ещё не относятся ни к одной из категорий. Сегодня, в международный день охраны памятников и исторических мест, я хочу поздравить тех, кто занимается охраной и реставрацией памятников и неравнодушных людей, которые трепетно относятся к сохранению исторического наследия. Уверен, что общими усилиями мы сможем сохранить Иркутск для наших детей и внуков, - сказал Евгений Корниенко.