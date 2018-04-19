Объем сделок на рынке складской недвижимости вырос на 65%

По итогам I квартала 2018 г. общий объем сделок по аренде и продаже качественных складских площадей вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 65% и составил около 420 тыс. кв. м, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.

Около 91% от общего объема сделок или 386 тыс. кв. м пришлось на сделки по аренде и покупке в готовых зданиях, остальные 9% (34 тыс. кв. м) на формат built-to-suit. Средний объем арендной сделки в готовом здании в I квартале 2018 года составил 9,7 тыс. кв. м. Данный показатель на 1 тыс. кв. м выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В структуре спроса около 32% от общего объема сделок пришлось на розничную торговлю. Крупнейшей транзакцией в данном сегменте стала аренда продуктовым ритейлером «ВкусВилл» более 50 тыс. кв. м в складском комплексе продуктового ритейлера «Дикси», расположенном в PNK Парке «Северное Шереметьево» на Рогачевском шоссе. Еще одной крупной сделкой в сегменте розничной торговли стала покупка компанией «Максидом» завода «Нидан» площадью около 41 тыс. кв. м. в Котельниках

Второе место в структуре спроса занял сегмент производственных компаний: его доля составила 28%, или около 100 тыс. кв. м. Крупнейшей сделкой в данном сегменте стала аренда производителем тепло- и звукоизоляционных материалов Rockwool более 25 тыс. кв. м в логистическом парке «Ногинск». Также одной из крупнейших сделок в сегменте компаний-производителей стало подписание девелопером «А Плюс Девелопмент» договора с японским производителем грузовых автомобилей Hino Motors на строительство склада площадью около 14 тыс. кв. м в формате built-to-suit в аренду.

Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды на качественные складские помещения класса А в Московском региона за год скорректировалась незначительно. В IV квартала 2017 года данный показатель составлял 3,7 тыс. руб. за 1 кв. м. в год, в I квартале 2018 года он упал на 4%. Годом ранее средняя ставка аренды была порядка 3,8 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

По прогнозам аналитиков Knight Frank, объем нового строительства складов в Московском регионе в 2018 году составит около 800–900 тыс. кв. м, при этом более 50% из них будет построено для конечного потребителя.

По словам регионального директора департамента складской и индустриальной недвижимости, земли компании Knight Frank Владислава Рябова, на фоне стабильно высокого спроса на готовые складские площади и умеренного ввода спекулятивных проектов, доля вакантных площадей продолжит постепенно снижаться и к концу 2018 года закрепится на уровне 5,5–6%. «Несмотря на корректировку в сторону уменьшения запрашиваемой ставки аренды в I квартале 2018 года, мы полагаем, что во второй половине 2018 года по мере снижения доли вакантных площадей ставка аренды начнет постепенно увеличиваться».