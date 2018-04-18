Стартовал прием заявок на участие в Карнавале-2018

Фото: admirk.ru

Заявки на участие в костюмированном шествии в День города до 18 мая принимает муниципальное автономное учреждение «Праздник». К участию приглашаются студенческие, волонтерские, общественные объединения, ТОСы, муниципальные организации, коммерческие компании, активные жители Иркутска, сообщает пресс-служба Администрации города.

Как рассказал начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации города Иркутска Виталий Барышников, в этом году шествие пройдет под девизом «Иркутск – город спортивный!» в связи с проведением в нашей стране Чемпионата мира по футболу. Кроме того, 2018 год объявлен в России Годом добровольца и волонтера, поэтому данная тема также будет обязательна для участников праздничного шествия.

Шествие стартует 2 июня в 14.00. Традиционно оно пройдет по улице Карла Маркса: от пересечения улиц Франк-Каменецкого и до памятника Александру III. Трибуны для жюри, ветеранов и людей с ограниченными возможностями установят возле Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова.

Лучшие команды будут выбираться в четырех номинациях: «Иркутск – город спортивный!», «Добровольчество», «Лучшая организация» и «Самый творческий район г. Иркутска».

В год 357-летия Иркутска пройдет уже девятое праздничное шествие. В среднем его участниками становятся от 7 до 8 тысяч человек.

На сайте МАУ «Праздник» размещено Положение о проведении костюмированного шествия. Здесь же можно оставить заявку на участие или отправить ее на электронный адрес: prazdnik-adm@mail.ru. Дополнительная информация по телефону (3952) 979-355.