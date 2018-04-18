7 иномарок, находящихся в федеральном розыске, обнаружены в Иркутской области

7 иномарок, находящихся в федеральном розыске, выявили сотрудники Национального бюро Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области совместно с Госавтоинспекцией, экспертно-криминалистическим центром и коллегами из Японии и Красноярского края в ходе комплексных мероприятий по идентификации транспортных средств с поддельными идентификационными номерами.

При проверке полученных сведений полицейские выяснили, что иномарки похищены в период с 2004 по 2017 годы. Установлено, что автомобиль Toyota Land Cruiser, 2004 года выпуска, был похищен в Москве в июле 2004 года, еще один внедорожник Lexus LX-470 украден в Санкт-Петербурге. Три автомобиля марки Toyota, Fielder, Carina и Funcargo угнаны в Иркутской области.

В числе идентифицированных также оказался Nissan Murano, 2012 года выпуска, похищенный в Иркутске в феврале 2014 года и Honda Saber, находившаяся с июля 2004 года в розыске за УМВД России по Ангарскому городскому округу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, сейчас транспортные средства помещены на арестплощадку и в ближайшее время будут возвращены потерпевшим. Принимаются меры к установлению угонщиков.