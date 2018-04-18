ВТБ расширил сервис автопополнения накопительного счета

Банк ВТБ расширил сервис автопополнения накопительного счета. Теперь клиенты банка могут выбрать не один, а три параметра, которые позволят им приумножить денежные средства.

Автопополнение накопительного счета – это сервис, позволяющий автоматически перечислять денежные средства со счета карты клиента на его накопительный счет по заданным параметрам. Расширенный сервис позволяет клиентам пополнять счет не только фиксированной суммой в заданную дату, но и двумя новыми способами:

фиксированная сумма или процент от зачислений заработной платы и других поступлений на карту;

процент от покупок или округление суммы покупок (клиент может регулировать скорость накопления, установив сумму округления: 10, 100 или 1000 руб.).

Функция автопополнения рассчитана на тех клиентов, чья потребительская активность не позволяет накопить достаточное количество средств. Благодаря этому сервису пользователь может незаметно для себя сохранить нужную сумму, а также получить на нее доход в виде процентов.

Например, при ежемесячном поступлении на карту ВТБ 40 тыс. рублей и автопополнении накопительного счета в размере 1,5 тыс., уже через год клиент накопит 18 тыс. рублей плюс проценты.

В настоящее время подключить сервис автопополнения можно в любом отделении ВТБ. В ближайшее время услуга будет доступна в контакт-центре и в ВТБ-Онлайн.

«Мы наблюдаем устойчивый интерес на накопительные счета со стороны клиентов. По итогам первого квартала 2018 г. портфель накопительных счетов ВТБ увеличился на 20%, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уверены, что запуск обновленного сервиса автопополнения позволит повысить спрос на продукт», - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов банка ВТБ Андрей Осипов.

Справка

Накопительный счет позволяет клиенту в любое время воспользоваться собственными денежными средствами, а также получить высокую процентную ставку на остаток. Продукт является бессрочным, закрыть его можно в любой момент без потери ранее начисленных процентов. Размещенные на счете средства (до 1,4 млн руб.) застрахованы АСВ.