Банк УРАЛСИБ запускает акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» запускает акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ». Акция позволяет приобрести страховой полис «Домашний врач» со скидкой 30% в любом офисе Банка УРАЛСИБ.

Страховой продукт «Домашний врач» предоставляет возможность получить онлайн-консультацию врача из любой точки мира по телефону, через сайт или мобильное приложение «Доктор Рядом Телемед». Консультации проводят практикующие врачи двенадцати узкопрофильных специальностей. Время выхода на связь с клиентом – всего три минуты.

Помимо прямой консультации врача, клиентам доступны дополнительные опции, в числе которых возможность узнать о наличии необходимых лекарств в аптечных сетях, услышать второе экспертное мнение по ранее установленному диагнозу от специалистов более высокой квалификации, включая врачей зарубежных клиник, а также получение консультаций по выбору клиники.

Акция действует только два дня – 19 и 20 апреля 2018 года. Стоимость полиса на всю семью – два взрослых и два ребенка - составит 5600 рублей (вместо 8000 рублей).

Для приобретения сертификата необходимо обратиться в любое отделение Банка УРАЛСИБ 19 или 20 апреля 2018 года.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings,

«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 281 точку продаж, 1 471 банкомат, 528 платежных терминалов и 22 416 POS-терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.